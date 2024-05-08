Лидер кемалистов хочет приехать в Баку

Председатель оппозиционной Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель заявил, что посетит с визитом Азербайджан. Об этом он сообщил в интервью Habertürk.

«…В первую очередь я посетил Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра )… Потом попросил о визите в Азербайджан. Второй визит должен быть в Азербайджан», - сказал Озель.

По его словам, он «планирует посетить Азербайджан в ближайшие дни».

Озель также сказал, что у главной оппозиционной партии Турции не могут быть плохие отношения с Азербайджаном.