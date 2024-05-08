Товарищ Ким надеется, что Россия «победит империализм»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын надеется, что Россия нанесет поражение «гегемонистской политике империализма» и добьется «новой победы в борьбе за построение справедливого многополярного мира». Об этом говорится в телеграмме, направленной президенту РФ Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы президент, доблестная армия и народ России мощью державы нанесли поражение гегемонистской политике и кулачному праву империализма, достигли новой победы в борьбе за построение справедливого и мирного многополярного мира, и выразил твердую поддержку и солидарность со священным делом России», - приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи.