Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 8 мая заслушал доклад министра обороны и отчет главнокомандующего ВСУ относительно позиций военных на фронте.

«Сегодня был отдельный доклад министра обороны Украины и отчет главкома. Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и общин, срыв любых попыток российских наступательных действий — это неотложные приоритеты», — сказал президент Украины в своем вечернем обращении.

Зеленский, комментируя массированную атаку России на Украину в ночь на 8 мая, отметил, что Россия целенаправленно атакует украинскую энергосистему – электрогенерации, дамбу ГЭС, газовою инфраструктуру. Он подчеркнул, что значительную часть воздушных целей удалось сбить, и не в последнюю очередь благодаря системам ПВО от партнеров. Однако не обошлось без попаданий. Зеленский поблагодарил спасателей и энергетиков, которые ликвидировали последствия удара.

По словам Зеленского, он продолжает подготовку первого глобального Саммита мира, который состоится этим летом в Швейцарии, и с этой целью провел переговоры с лидерами стран, которые могут помочь Украине.