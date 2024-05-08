Украинцы заблокировали штурмовые группы россиян
Украинские военные заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин.
По его словам, российские группы отрезаны от поставок боекомплекта.
«Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59-й бригады, враг был блокирован и пока находится там. Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта», - рассказал Волошин.