Русские уронили беспилотник на детсад в Белгороде, а бомбу - на село в Краснодаре

Дрон не взорвался. Его изъяли силовики, предварительно эвакуировав 47 детей и 30 сотрудников учреждения. Пострадавших и разрушений нет.

Каким образом дрон-камикадзе, способный летать со скоростью 80–110 км/ч на расстояние до 70 км и нести до 3 кг взрывчатки, оказался на территории детского сада, не уточняется.

В последнее время российские войска стали чаще использовать «Ланцеты» для ударов по Украине. По словам разработчика, за прошедшие три месяца эти дроны применили больше 500 раз, основными целями были бронетехника и станции связи.

Также 7 мая российский самолет сбросил бомбу на село Воронцовка в Краснодарском крае. Она упала и взорвалась. Никто не пострадал. По данным местных СМИ, это первый случай «внештатного схода» авиабомбы на Кубани.