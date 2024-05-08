Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае России, сообщил источник «Украинской правды» в СБУ.

По его данным, дроны попали в две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ. Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова, отмечает собеседник издания.