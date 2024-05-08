Беспилотники СБУ ударили по российским нефтебазам видео; обновлено 13:46
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае России, сообщил источник «Украинской правды» в СБУ.
По его данным, дроны попали в две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ. Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова, отмечает собеседник издания.
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Украинские дроны атаковали нефтебазу под Анапой в Краснодарском крае.
Власти сообщили, что шесть БПЛА удалось сбить, еще несколько упали на территории предприятия, начался пожар, повреждены несколько резервуаров.
May 9, 2024