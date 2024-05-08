Трамп обещал уничтожить наркобаронов

Если экс-президент США Дональд Трамп будет переизбран в ноябре и вернется в Белый дом, он планирует отправить в Мексику "бригады ликвидаторов" для устранения лидеров наркокартелей. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил американский журнал Rolling Stone.

Дональд Трамп публично выразил свою решимость справиться с фентаниловым кризисом в Соединенных Штатах, "ведя войну" с преступными группировками, которые его подпитывают.

Но он еще не объявил в полной мере о своих планах, которые, по данным журнала, предполагают тайное размещение - с согласия мексиканского правительства или без него - подразделений специальных операций, которым будет поручено уничтожить наркобаронов. Этим элитным бригадам спецназа будет выдана "лицензия на убийство" в духе фильмов о Джеймсе Бонде.

Трое соратников Трампа, которых цитирует издание, рассказали, что кандидат от Республиканской партии 2024 года в частном порядке одобрил миссии, хотя ему еще предстоит принять решение по конкретным деталям, например, сколько американских войск будет отправлено на территорию Мексики.

"Он считает, что правительство США должно составить список наркобаронов, которых спецназ должен уничтожить или поймать", - отметили собеседники.

По их словам, Дональд Трамп настаивал на том, что в вооруженных силах США есть "более сильные убийцы, чем эти преступники", и задавался вопросом, почему подобные операции по ликвидации не совершались ранее.