У Пашиняна подтвердили вывод российских военных из Армении

Согласно достигнутой накануне договоренности между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, российские пограничные и военные пункты, расположенные в областях Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Арарат, будут выведены, а деятельность российских пограничников в аэропорту "Звартноц" будет прекращена. Об этом заявил глава правящей фракции Армении «Гражданский договор» Айк Конджорян.

"Согласно достигнутой договоренности, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные во время и после 44-дневной войны в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях, прекратят свою деятельность и оставят эти посты. Решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту "Звартноц" также было одобрено на высшем уровне", - отметил Конджорян.