Присвоившая деньги для больных детей Мамедова свалила все на бухгалтера

Продолжается судебный процесс по уголовному делу Нуриды Сеидовой, владелицы компаний Urmedhelp и My Doc Tour, и Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для страдающих талассемией детей.

Уголовное дело против вышеуказанных лиц было возбуждено в феврале прошлого года на основании обращения родителей больных детей. Выяснилось, что Сеидова вместе с другими обвиняемыми выманила у 36 родителей больных талассемией детей около миллиона манатов, пообещав отправить их на лечение в Турцию.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, потерпевшие Шахбаджи Исаева и Шахид Мовсумов подали гражданские иски. Исаева потребовала от обвиняемых Нуриды Сеидовой и Айнур Байрамовой вернуть 28 тысяч 866 манатов, а Мовсумов - 20 тысяч 866 манатов. Суд иски принял, несмотря на возражения стороны защиты.

Позже судья предложил обвиняемым дать показания. Нурида Сеидова заявила, что сделает это на следующем заседании. Байрамова также отказалась, сославшись на проблемы со здоровьем.

Показания дала другая фигурантка уголовного дела Айсель Мамедова. Она рассказала, что познакомилась с Айнур Байрамовой в 2022 году, когда начала работать врачом-экспертом в компаниях Urmedhelp и My Doc Tour Medical Tourism. Компания занималась отправкой людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, на лечение за границу: «Знакомые врачи присылали к нам пациентов. А руководство находило спонсоров за рубежом и организовывало лечение. Родственники пациентов передавали деньги бухгалтеру компании. Клиники отдавали нам 20 процентов средств, полученных от родственников пациентов. Мы брали на себя лечение пациентов за рубежом. Полученные деньги помещали в сейф компании».

Судья поинтересовался у обвиняемых, чем конкретно они занимались и откуда направляли деньги.

Мамедова ответила, что ей ничего не известно о судьбе денег, полученных от родственников пациентов: их принимал бухгалтер по имени Тогрул.

Далее она рассказала, что в компании, в которых она работала, направлялись пациенты из известных в Баку клиник: «К нам направляли пациентов известные нам врачи из Центральной таможенной больницы, Baku Medical Plaza, Центральной клиники и Bona Dea. Из врачей запомнила Мир Джалала Казими, докторов Эльдара и Тариэля помню. Нурида и Айнур говорили, что международные организации выделяют компании деньги на операции по трансплантации печени, и на эти деньги мы организуем лечение за рубежом».

Судебный процесс продолжится 15 мая.