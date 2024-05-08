Президентом Северной Македонии впервые станет женщина-оппозиционер
Второй тур президентских выборов в Северной Македонии выиграла Гордана Сильяновска-Давкова. Она станет первой женщиной на этом посту в истории страны.
После подсчета почти всех бюллетеней Сильяновска-Давкова набирает 65,1% голосов избирателей, ее конкурент и действующий президент Северной Македонии – Стево Пендаровски – 29,3%.
«Есть ли перемена больше, чем избрание женщины президентом? Вместе с женщинами я и буду делать этот большой шаг вперед, шаг к реформам», – сказала Сильяновска-Давкова, выступая перед своими сторонниками.
Сильяновска-Давкова, 68-летняя профессор права, выдвигалась от оппозиционной партии консерваторов «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ).
Эта же партия – ядро коалиции из 22 партий «Твоя Македония» – выиграла и парламентские выборы, которые прошли одновременно с президентскими, получив 43,2% голосов. Ее ближайший соперник, находившийся у власти на протяжении семи лет, – Социал-демократический союз Македонии – занял второе место с результатом 15,4%.