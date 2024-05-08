Президентом Северной Македонии впервые станет женщина-оппозиционер

Второй тур президентских выборов в Северной Македонии выиграла Гордана Сильяновска-Давкова. Она станет первой женщиной на этом посту в истории страны.

После подсчета почти всех бюллетеней Сильяновска-Давкова набирает 65,1% голосов избирателей, ее конкурент и действующий президент Северной Македонии – Стево Пендаровски – 29,3%.