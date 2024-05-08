Cоветник Хаменеи: Иран может создать ядерное оружие

Иран изменит свою позицию относительно ядерного оружия и займется его разработкой в случае «появления экзистенциальной угрозы» для государства, заявил советник верховного лидера исламской республики Камаль Каррази в интервью иранским СМИ.

«У нас не останется выбора, кроме как получить ядерное оружие, если возникнет экзистенциальная угроза Ирану. У нас не будет выбора, кроме как изменить нашу ядерную доктрину», - сказал он.

В начале 2000-х годов верховный лидер Ирана Али Хаменеи выпустил указ, запрещающий создание ядерного оружия.