Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:20

Последние доклады Международного валютного фонда (МВФ), а также выступления его руководителей достаточно ясно передают степень озабоченности главного мирового финансового института судьбой глобальной экономики. Предупреждения МВФ действительно заслуживают внимания, поскольку мир отвернулся от интегрированной экономики и на наших глазах раскалывается на блоки. Вот и накануне МВФ сообщил, что отныне мировая экономика разделяется на три блока - страны, ориентированные на США, страны, ориентированные на Китай, и несвязанные государства.

Фонд указывает причиной фрагментации еще недавно глобальной интегрированной экономики геополитические разногласия. Как отмечается в докладе МВФ, растущая международная напряженность привела к росту торговых ограничений, число которых превысило в 2023 году три тысячи. С 2017 по 2023 год доля Китая в импорте США сократилась из-за обострившихся разногласий между странами на 8 процентов. Как ни странно, объем торговых отношений двух ведущих мировых экономик сократился не из-за спада в развитии, а из-за многочисленных взаимных преград, воздвигаемых Соединенными Штатами и Китаем. Понятно, что здоровой такую конкуренцию не назовешь. Ну, а о резком сокращении прямой торговли между Россией и Западом, вызванном войной в Украине или торгово-логистических проблемах, спровоцированных войной на Ближнем Востоке, говорить и вовсе не приходится.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева также выступила с подобным предостережением. По ее словам, высокий уровень экономического неравенства оказывает разрушительное воздействие на социальный капитал и доверие к государственным институтам и частным компаниям. Уровень доверия снижается и между государствами, что приводит к дальнейшему росту геополитической напряженности. Если эта тенденция не изменится, то, по словам Георгиевой, вся мировая экономика вскоре может разделиться на соперничающие друг с другом блоки. Согласно исследованиям МВФ, только фрагментация торговли может привести в долгосрочной перспективе к снижению объема мирового производства до 7,4 триллиона долларов, что эквивалентно совокупному ВВП Франции и Германии – двух ведущих экономик Европы. Между тем МВФ подготовил два возможных сценария развития мировой экономики на ближайшие сто лет. В варианте, который можно назвать «сценарием низких амбиций», мировой ВВП будет примерно в три раза больше, а уровень жизни - в два раза выше, чем сегодняшний. В сценарии же высоких амбиций мировой ВВП вырастет в тринадцать, а уровень жизни - в девять раз.

Естественно, чтобы идти по пути второго сценария, мировое сообщество должно инвестировать в более справедливую, глобальную экономику. Но прежде необходимо исправить самую серьезную ошибку последних ста лет – устранить высокий уровень экономического неравенства. Ведь главная причина, из-за которой мир отворачивается от интегрированной глобальной экономики, в том и заключается, что глобальная экономика работала далеко не для каждой страны. Как сказала Кристалина Георгиева на заседании Бреттон-Вудского комитета в ходе весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, в глобальной экономике были не только свои победители, но и проигравшие, которые в результате и дали ей отпор. Наиболее ощутимо перспективы глобального роста страдают из-за геоэкономической фрагментации. На наших глазах меняется структура торговых связей. В результате какие-то страны испытывают серьезные трудности, а какие-то извлекают прямую выгоду из перестройки глобальных цепочек поставок. К примеру, отказ Европы от российского газа привел к росту поставок в регион американского сжиженного природного газа (СПГ). А ограничения грузоперевозок через Россию или Красное море повысили интерес к Срединному коридору и МТК «Север-Юг», в эпицентре которых находится Азербайджан.