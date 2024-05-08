Власти Армении взялись за протестующих

Следственный комитет Армении инициировал уголовное преследование в отношении 16 лиц, участвовавших в протестах против делимитации с 20 апреля. Всего, по данным ведомства, в связи с преступными действиями со стороны участников акций инициировано 11 уголовных производств.

7 дел инициировано в связи с хулиганскими действиями при перекрытии дорог, нанесением умышленного ущерба имуществу, физическим воздействием, вмешательством в законную деятельность полицейских, нарушением дорожного движения.

Остальные 4 дела связаны с повреждением шин, пропагандой ненависти (в мемориальном комплексе «Цицернакаберд»), призывами к насилию в ходе акций, а также приобретением и хранением оружия.

9 обвиняемых арестованы, один находится под домашним арестом. Еще трое находятся под подпиской о невыезде, 1 – административным надзором и подпиской, 1 – воспитательным надзором.

Следствие по этим делам продолжается.

Напомним, 19 апреля МИД Армении по итогам восьмой встречи госкомиссий сообщил, что Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

С вечера того же дня жители приграничных сел Тавуша, недовольные договоренностями Еревана и Баку, проводили акции протеста. С 4 мая они начали шествие из приграничного села Киранц, которое сегодня должно дойти до Еревана.