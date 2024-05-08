Хуситы атакуют израильские суда

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) нанесли удары по трем израильским судам в Аденском заливе и Индийском океане. Об этом сообщил в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию с участием военно-морских сил, беспилотных военно-воздушных и ракетных сил, поразив два израильских судна в Аденском заливе — MSC DEGO и MSC GINA. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, и попадание было точным», — рассказал Сариа.

Кроме того, по его словам, ракетные войска Йемена провели две операции против судна MSC Vittoria — вначале в Индийском океане, а потом в Аравийском море.

Яхья Сариа добавил, что ВС Йемена следят за развитием ситуации в секторе Газа и повышают уровень своих военных операций ради победы над угнетателями палестинского народа.