Погода на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер к вечеру сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-50%, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки, местами ливни. Вероятны грозы, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.