Тревожное заявление из Украины: «Если Россия захватит весь Донбасс…»

В случае захвата Донбасса армия России «прорвется в самое сердце Украины», заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос журналиста, чем грозит Украине полная потеря Донецкой и Луганской областей, Филашкин сказал: «Враг будет двигаться дальше. Если, не дай Бог, это произойдет, враг будет продвигаться дальше в центральные районы нашей страны».

Он заявил о важности удержания Часов Яра, который находится на высоте, позволяя обстреливать большую территорию, а также открывает РФ дорогу на другие крупные города Донбасса: Краматорск, Константиновку и Славянск.