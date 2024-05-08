Трамп об ультиматуме Байдена Израилю

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, который ранее заявил, что не станет поставлять оружие Израилю, если тот решит атаковать Рафах.

«ХАМАС убил тысячи невинных людей, включая младенцев, удерживает в заложниках американских граждан, но президент стоит именно на стороне террористов - так же, как он стоит на стороне радикальной мафии, захватившей наши кампусы», - цитируют Трампа израильские СМИ.

Он добавил, что Байден действует подобным образом потому, что доноры его предвыборной кампании финансируют также этих «радикалов».

По словам Трампа, слабый президент ведет мир «прямо к Третьей мировой войне».