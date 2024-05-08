Беспилотник долетел до Башкортостана и ударил по заводу «Газпрома» добавлено видео
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Об этом в четверг, 9 мая, заявил глава региона Радий Хабиров.
«Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават», — написал он в своем Telegram-канале.
May 9, 2024
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