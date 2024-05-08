Путин анонсировал ядерные учения с Беларусью

Беларусь присоединится к России на втором этапе ядерных учений, заявил российский президент Владимир Путин.

Всего, по его словам, будет три этапа.

6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать «вопросы применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим).

На следующий день Минобороны Беларуси объявило о начале «внезапной проверки» средств-носителей тактического ядерного оружия в вооруженных силах страны.