Байден настроен оптимистично

«Он говорит, что самая большая угроза - это преступники, проникающие через границу. Что ж, самая большая угроза - это та, которую он представляет нашей демократии», - сказал Байден. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Говоря о президентской гонке, Байден заявил, что «динамика на его стороне». Он также заявил, что не придает особого значения опросам общественного мнения: «Честно говоря, я не считаю, что какие-либо опросы играют существенную роль на таком раннем этапе. В это время тяжело добиться качественного опроса».

Байден отметил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего Соединенных Штатов, как сейчас: «Я уверен, что мы добьемся успеха на этих выборах, в немалой степени благодаря вам».