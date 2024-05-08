Пентагон заключил многомиллионный контракт

Пентагон и один из его крупнейших подрядчиков, корпорация Lockheed Martin, заключили контракт на сумму около $861,3 млн на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующие услуги. Об этом со ссылкой на Министерство обороны США сообщают СМИ.

Соглашение стало одним из крупнейших оборонных заказов, выданных американским военным ведомством в последнее время. Ожидается, что все работы по контракту будут завершены к 31 мая 2026 года.

В заявлении Пентагона не уточняется, где именно будут производиться РСЗО HIMARS, а также объемы их выпуска. Эти параметры будут определяться в зависимости от конкретных заказов.

Кроме того, Пентагон заключил еще несколько соглашений с рядом компаний-производителей.