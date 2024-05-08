Германия помогает Украине не только оружием

По данным Deutsche Welle, на переговорах в четверг, 9 мая, речь пойдет о развитии украинской энергосети, помощи Германии в деле подготовки специалистов и других темах.

«Врачи и электрики как минимум так же важны, как и танки. Здесь люди ежедневно восстанавливают свою страну, не сдаются. Поэтому очень важно, чтобы поддержка оказывалась не только оружием, но и в восстановлении гражданской инфраструктуры», - сказала Шульце по прибытии на железнодорожный вокзал Киева.

Шульце приехала в Киев, чтобы подготовить крупную конференцию по восстановлению Украины, запланированную на 11-12 июня в Берлине. На ней в числе прочего будет обсуждаться, как поддержать малые и средние предприятия в Украине и найти специалистов для восстановления этой страны. Ожидается, что в конференции примут участие около 1500 представителей.

Германия - крупнейший в Европе военный, финансовый и гуманитарный спонсор Украины. Со времени нападения России на Украину в феврале 2022 года Свенья Шульце уже дважды побывала в Киеве. Она является одним из главных организаторов берлинской конференции по восстановлению Украины.