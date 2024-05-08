В центре Баку ограничат движение транспорта

В связи со 101-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено и изменено направление движения транспорта. Об этом говорится в обращении Управления государственной дорожной полиции Баку к участникам дорожного движения.

Согласно сообщению, 10 мая с 08:00 и до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента. Ограничения вводятся в целях обеспечения комфортного, бесперебойного и безопасного движения тех, кто посетит Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память Гейдара Алиева.

В связи с этим будет ограничено и изменено направление движения всех транспортных средств на пересечении улиц Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, на пересечении круга Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, улицы Мехти Гусейна, перед зданием Телетеатра, от пересечения улиц Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, т.е. позади административного здания Милли Меджлиса, в сторону проспекта Парламента – Аллеи почетного захоронения.

Водителям рекомендуется как можно меньше пользоваться личными автомобилями при движении по указанным направлениям и отдавать предпочтение общественному транспорту.