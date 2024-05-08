Митинг Галстаняна в центре Еревана видео; обновлено 18:08
На Площади Республики Еревана проходит многотысячный митинг движения «Во имя Родины» под руководством предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, пишут армянские СМИ.
Марш на Ереван, начавшийся 4 мая из cела Киранц, завершился. К протестному движению, как сообщается, «присоединились многочисленные политические силы самой разной геополитической ориентации, общественные деятели, люди науки и искусства, студенты». Они выступают против делимитации границ с Азербайджаном.
Ожидается, что архиепископ Галстанян озвучит на митинге требования, адресованные властям.
May 9, 2024
*** 16:25
Противники возвращения Азербайджану оккупированных в 1990-х годах сел и делимитации границы идут к площади Республики в Ереване, где скоро должна начаться акция протеста. Стянуты дополнительные силы полиции. Особо охраняется здание парламента.
May 9, 2024
* * * 14:20
Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном армяне дошли до Еревана. Лидер протестующих архиепископ Баграт Галстанян облачился в белую одежду, сообщают телеграм-каналы.
На 16:00 у них намечен митинг на площади Республики в Ереване.