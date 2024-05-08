На Площади Республики Еревана проходит многотысячный митинг движения «Во имя Родины» под руководством предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, пишут армянские СМИ.

Марш на Ереван, начавшийся 4 мая из cела Киранц, завершился. К протестному движению, как сообщается, «присоединились многочисленные политические силы самой разной геополитической ориентации, общественные деятели, люди науки и искусства, студенты». Они выступают против делимитации границ с Азербайджаном.

Ожидается, что архиепископ Галстанян озвучит на митинге требования, адресованные властям.