ОАО «Азерэнержи» проводит ряд мероприятий в рамках 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 2024 года – Года солидарности во имя зеленого мира.

В продолжение акции по посадке деревьев, проводимой на энергетических объектах во многих районах Азербайджана, акция по посадке деревьев также прошла на территории энергоузла «Гобу».

Основная цель акции, как заявили в ОАО, – «увековечить светлую память великого лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал большое значение охране окружающей среды и оздоровлению окружающей среды в стране; пропагандировать экологическую культуру, чувство заботы о природе; оставаться верным традициям национального лидера».

После акции по посадке деревьев в актовом зале энергоузла «Гобу» состоялось мероприятие, посвященное 101-й годовщине общенационального лидера Гейдара Алиева.