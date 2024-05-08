Израильские силовики задержали десятки террористов

Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 31 человека по подозрению в причастности к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны.

По ее информации, задержания проходили на всей территории Западного берега, в том числе в районе Хеврона и Наблуса. 10 человек подозреваются в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

«Все задержанные переданы службам безопасности для дальнейшего расследования. С израильской стороны сообщений о пострадавших во время рейдов не поступало», - проинформировали в армии.