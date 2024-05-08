Джейхун Наджафов, собкор 15:32

Сотни исламистов провели в Гамбурге шествие с требованием установить на немецкой земле исламскую теократию - халифат. Под крики «Такбир – Аллаху Акбар» колонны угрюмых бородатых мужчин и женщин в черных абайах с плакатами «Германия – это диктатура ценностей», «Халифат – это решение» маршем прошли по улице Штайндамм, после чего провели митинг на площади в районе Санкт-Георг. Организовала эту акцию религиозная группа «Мусульманский интерактив». На самом деле, это все та же экстремистская организация «Хизбу-Тахрир», «переобувшаяся» после официального запрета федеральных властей.

Выступая с трибуны митинга, один из инициаторов акции, 25-летний студент Джо Ададе Боатенг – весьма популярный, кстати, среди радикальных исламистов Германии блогер, немного порассуждал о том, какое ужасное зло представляют собой плюрализм, либерализм и презренное гендерное равноправие, потом призвал власти Федеративной Республики Германии одуматься, ввести шариат вместо Конституции ФРГ и установить в стране халифат, а напоследок пригрозил джихадом европейскому обществу, которое так и хочет отнять самобытность у представителей мусульманских народов. Отметим в этой связи, что на страничке Instagram организации «Мусульманский интерактив» зарегистрировано уже 11 тысяч подписчиков. Как и следовало ожидать, агрессивное поведение и воинственная риторика участников акции всполошили общественность ФРГ. Западногерманские средства массовой информации задают правительству резонный вопрос: разве бывший бундесканцлер Ангела Меркель приняла решение открыть границы Германии перед миллионами беженцев из исламских стран, а также выделить миллиарды евро на их социальные пособия, бесплатное жилье и коммунальные услуги для того, чтобы они устанавливали тут свои порядки?

Гамбургская прокуратура начала расследование на предмет антиконституционного характера призывов, прозвучавших в ходе митинга протеста на площади в Санкт-Георг. Фальк Шнабель, начальник полиции Гамбурга, был вынужден, ссылаясь на конституционную свободу собраний и выражения мнений, оправдываться перед журналистами за то, что позволил исламистам провести эту акцию. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер призналась представителям прессы, что «трудно видеть такую исламистскую демонстрацию на немецких улицах», после чего предупредила, что в случае возникновения каких-то беспорядков со стороны федеральных властей будут немедленно предприняты жесткие действия. Йенс Шпан, член исполкома партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС), в интервью газете Augsburger Allgemeine предупредил общественность страны, что фундаментальный реакционный ислам получает в Германии все большее распространение.

«Если так будет продолжаться и дальше, то через несколько лет мы столкнемся с очень большими проблемами, - предупредил Йенс Шпан. - Совершенно недопустимо, чтобы общины мечетей, финансируемые из-за границы, проповедовали против евреев, мнимых неверных и равенства мужчин и женщин. Если вы хотите жить в халифате, то вам никто не запрещает купить билет на самолет в один конец до Афганистана или Ирана». Спустя пару дней на той же площади Санкт-Георг в Гамбурге состоялась альтернативная демонстрация под лозунгами «Ни халифата, ни патриархата, только единство, закон и свобода», «Матриархат вместо халифата», в которой, наряду с немцами, приняли участие сотни курдов, турок, иранцев, а также многочисленные представительницы женских правозащитных организаций. Тем временем несколько фракций в Бундестаге Германии призвали правительство принять меры в отношении организации «Мусульманский интерактив». Так, Константин Куле, депутат от Свободной демократической партии (СвДП), заявил, что любой, кто призывает на демонстрациях отменить такое конституционное право, как свобода прессы, подпадает под требование о немедленной депортации из Германии.

«Мы и раньше были свидетелями демонстраций исламистов в Берлине, Кельне, Эссене и других городах, - сказала в беседе с корреспондентом haqqin.az немецкий адвокат, правозащитница Сейран Атеш, номинант Нобелевской премии мира 2005 года, автор книги «Мультикультурное заблуждение» и основательница берлинской либеральной мечети Ибн Рушд-Гете. – Однако сегодня настораживает растущее число участников этих акций». По словам Сейран Атеш, в борьбе с растущей угрозой религиозного экстремизма власти ФРГ демонстрируют откровенное малодушие. «Государственные институты Германии не реагируют должным образом даже на совершенно очевидные проявления пропаганды ненависти к демократическому обществу и европейским ценностям, - констатирует правозащитница. – Вместо решительных действий мы видим бесконечные обсуждения и дискуссии о том, опасно ли это явление или нет, запрещать его или лучше повременить, а если запрещать, то кто именно будет исполнять этот запрет - федеральная власть или земельная?.. И так до бесконечности. А тем временем общая картина стратегии построения исламского халифата в Европе вырисовывается все определеннее и четче. Первое — это щедрое финансирование разного рода джихадистов богатыми спонсорами из стран Персидского залива. Местные мечети, религиозные центры и медресе получают щедрое финансирование от саудитов, катарцев и других. Второе – это демографическое преимущество. Рождаемость среди мусульман-салафитов, арабов, пакистанцев, афганцев и сомалийцев в несколько раз выше, чем среди британцев, немцев или шведов. Если европейцы четко коррелируют количество детей и возможности семейного бюджета, то исламисты, сидящие на социальном пособии, независимо от доходов заводят по пять и более детей. Причем имамы постоянно призывают верующих рожать как можно больше. Третье – это постоянное пополнение людских ресурсов за счет законной и незаконной эмиграции из стран Ближнего Востока, Азии и Северной Африки. Буквально за два-три года беженец из этих регионов, получивший убежище в одной из стран Евросоюза, переправляет со своей родины в Европу до десяти родственников. И, наконец, четвертое – это умелое манипулирование сознанием мигрантов со стороны местных имамов, тесно связанных с такими организациями, как «Братья-мусульмане», «Хизбу Тахрир» и другими. На проповедях в мечетях имамы накачивают молодежь пропагандой ненависти к европейцам и их духовным ценностям, общины исламистов снимают провокационные «фейки» о жестокости европейцев по отношению к мусульманам, которые потом тиражируются на родине мигрантов.

В сознание исламской молодежи постоянно вдалбливают идею о том, что их историческая миссия – построить в Европе халифат, «спасти» европейцев, сделав их правоверными мусульманами, и, главное, ни в коем случае не интегрироваться в европейское общество. Реакция рядовых европейцев на подобные «установки» имамов очевидна – коль скоро, - говорят они, - вы призываете свою молодежь жить по законам и правилам, действующим в Судане, Афганистане, Саудовской Аравии, то ей необходимо срочно вернуться именно в эти страны…» Сейран Атеш призвала нас обратить внимание на мужчин, принимающих участие в митингах за тотальную исламизацию Европы. «Они не выглядят интеллектуалами, - резюмирует правозащитница, - зато одеты в Nike, Tommy Hilfiger, United Colors of Benetton… В руках у них айфоны, большинство в наушниках от Apple, но при этом все как один люто ненавидят Запад. В первых рядах демонстрантов - опытные демагоги, которые, подобно классическим диктаторам, говорят короткими, рублеными фразами, дают предельно простые ответы на самые сложные вопросы и, чтобы воздействовать на сознание толпы, используют открытый обман, лесть и разного рода манипуляции». По словам Сейран Атеш, правительство Германии не воспринимает происходящие как нечто потенциально опасное. После каждой акции члены правительства и депутаты Бундестага выступают по телевидению с осуждениями и даже обещают применить закон в отношении религиозных радикалов, однако на деле ничего не происходит. Номинант Нобелевской премии мира уверена, что увеличение числа салафитов, сторонников «Исламского Государства» и других реакционных религиозных течений в Европе, получивших гражданство ФРГ, дает им право создавать партии и участвовать на выборах.