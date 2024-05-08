Хакеры взломали украинские и латвийские каналы и показали парад Победы

Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов медиагрупп StarLightMedia и «Интер» и запустили трансляцию парада Победы в Москве.

Информацию о взломе журналистам подтвердили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Кибератаке также подверглась латвийская компания Balticom, на каналах которой показали парад Победы, пишет Delfi. Председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш сообщил, что после взлома услуги интернет-телевидения были отключены, обстоятельства произошедшего выясняются.