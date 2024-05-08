Китайский экспорт в Россию упал

Китайский экспорт в Россию вновь сократился на фоне санкций США. По данным таможенного управления КНР, за апрель 2024 объем поставок в РФ сократился на 10,8% по сравнению с прошлым месяцем того же года.

В марте падение, в свою очередь, составило 13%, пишет Reuters в четверг, 9 мая. В то же время импорт из России в Китай в апреле, напротив, вырос на 23%, следует из таможенных данных.