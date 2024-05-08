Китайский экспорт в Россию упал
Китайский экспорт в Россию вновь сократился на фоне санкций США. По данным таможенного управления КНР, за апрель 2024 объем поставок в РФ сократился на 10,8% по сравнению с прошлым месяцем того же года.
В марте падение, в свою очередь, составило 13%, пишет Reuters в четверг, 9 мая. В то же время импорт из России в Китай в апреле, напротив, вырос на 23%, следует из таможенных данных.
Ранее Reuters писал, что многие китайские банки опасаются сотрудничать с местными компаниями, экспортирующими товары в РФ в связи с санкциями со стороны США. Из-за этого последние вынуждены искать пути их обхода. Эту информацию агентству подтвердили семь источников из банковских кругов и кругов, связанных с торговлей.
1 мая 2024 года США ввели новые санкции против РФ за войну в Украине. Под них в числе прочих попали 20 компаний, зарегистрированных в Китае и административном округе Гонконг.