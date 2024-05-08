Госдеп предупреждает Грузию

Действия партии "Грузинская мечта" "ставят Грузию на опасную траекторию" и угрожают отношениям с США. Об этом во время брифинга сказал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

Он напомнил, что в США обеспокоены намерениями принять скандальный закон об "иноагентах", а также антизападной риторикой представителей "Грузинской мечты".

"Мы считаем, что это ставит Грузию на опасную траекторию. Мы считаем, что это ставит под угрозу их евроатлантический путь, и это вполне очевидно ставит под угрозу отношения между нашими двумя странами", – подчеркнул Миллер.