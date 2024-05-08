Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:06

Продолжающийся уже больше двух недель судебный процесс над Дональдом Трампом стал для американской публики увлекательным сериалом, но его не покажут во всех деталях по телевидению, поскольку он имеет маркировку 18+. На этой неделе на процессе выступил ключевой свидетель — порноактриса Сторми Дэниэлс, которая имела интимную встречу с Трампом. Как мы же писали, накануне президентских выборов 2016 года она пообещала обнародовать свои свидетельства и, чтобы заткнуть ей рот, Трамп дал ей взятку в размере 130 тысяч долларов. Судят его, впрочем, за то, что он фальсифицировал финансовую отчетность и представил эти деньги как легальные траты своей компании.

Однако на процессе говорят не столько об этих махинациях, сколько о сексе между Трампом и Дэниэлс. Когда произошла их встреча в 2006 году в гольф клубе на Лейк Тахо, Трампу было 60 лет, а Дэниэлс 27. Она выросла в крайне бедной семье в штате Луизиана, в юности хотела стать ветеринаром, но потом решила, что заработает больше денег в кино для взрослых. Так вот, в тот памятный день помощник Дональда Трампа пригласил ее на ужин со своим боссом в одной из комнат. И далее Дэниэлс в мельчайших подробностях рассказала в присутствии судьи, прокуроров, защитников и жюри как обстояло дело. Она пошла в туалетную комнату, а когда вернулась, то обнаружила Трампа лежащим в постели в трусах и майке. По ее словам, она попыталась уйти, но тот преградил ей путь. И ей пришлось подчиниться. Секс был на редкость коротким, и хотя она не сказала: «нет», обоюдное согласие отсутствовало и в течение всего курса Дэниэлс смотрела в потолок. Свидетельница была крайне словоохотливой, пыталась шутить и несколько раз судья Хуан Мерчан даже попытался остановить ее со словами: «Ну довольно, довольно!» Это произошло, когда она стала описывать «позу миссионера», которую пара приняла. Однако заставить Дэниэлс отказаться от столь красочного рассказа, который продолжался пять часов, было невозможно. Впрочем, иногда страсти подогревали сами прокуроры. Так, во время допроса Дэниэлс, который вела прокурор Сьюзан Хоффингер, ей был задан вопрос: «Использовался ли во время совокупления презерватив?» Свидетельница ответила: «Нет».

Представьте себе, наши читатели, эту сцену. В зале установилась гробовая тишина, все присутствующие словно затаили дыхание. Дэниэлс вела свое повествование, а Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов, все это выслушивал с мрачнейшим выражением лица. Иногда он недовольно качал головой, что вызывало возражение судьи – эти жесты могли как-то повлиять на жюри. И однажды судья прямо приказал Трампу молчать. Произошло это тогда, когда Дэниэлс рассказывала о том, что она спросила, где находится в момент их встречи жена Дональда. «Не волнуйся, - ответил он. Мы спим в разных комнатах». В этот самый момент Трамп довольно громко сказал своим защитникам: «Bullshit» (популярное в Америке ругательство, которое переводится как «дерьмо» или «чушь собачья»). Сторми Дэниэлс уже рассказывала о сексе с Трампом репортерам, друзьям, повествовала в своей книге. Но это не было признанием на суде под присягой, фактически обвинением против Трампа в том, что он пытался ее подкупить, чего она не отрицает, и в том, что потом заметал следы. Сам Трамп, разумеется, не признает ни того, что у него был секс с Дэниэлс, ни что фальсифицировал финансовую отчетность. Его защита называет свидетельство порноактрисы «клеветой».

Удивительное дело, как изменилась Америка за последнюю четверть века. Президент Клинтон, совершивший непристойные действия с практиканткой Белого дома Моникой Левински, был подвергнут жесточайшему остракизму. После того как правда об их отношениях раскрылась, он ездил по всем штатам страны и везде просил прощения у сограждан. То же самое потом повторилось в мировом масштабе. Если бы Билл добрался до папуасов в Новой Гвинее, то, наверное, и там стал бы у них просить прощения. Дональд Трамп не проявляет никаких угрызений совести, даже перед супругой Меланией. Он поносит на чем свет стоит судью, прокуроров и всех свидетелей. За это был уже оштрафован сначала на 9 тысяч долларов, по 1 тысячу за каждое оскорбление (максимально возможный штраф в Нью-Йорке за такое деяние), но поток брани не прекратился и во время короткого перерыва в процессе. Он, выступая в своей флоридской резиденции, вновь облил грязью всех своих врагов. За что был оштрафован еще на одну тысячу. Но ясно, что это его не остановит, и судья пригрозил ему тюремным заключением за неспособность закрыть рот. «Это крайнее средство, но я буду вынужден прибегнуть к нему, если подобное будет продолжаться», - предупредил подследственного Хуан Мерчан.

На что Трамп с невероятным пафосом ответил: «Дайте мне свободу говорить или убейте меня!» На этом процессе вспомнили и еще один эпизод из частной жизни Трампа, который относится к 2005 году. Тогда на пленку было записано интервью с ним некоего Биллу Буш, который вел шоу Access Hollywood. Там было много самых разных гадостей. В частности, Трамп тогда признавался, что может брать за гениталии любую женщину, даже с ним не знакомую. «Если ты звезда, то вполне можешь делать это», - говорил Трамп. Пленка была обнародована в 2016 году газетой The Washington Post. И ее сайт был одновременно атакован 100 тысячами пользователей, что тут же обрушило сервер. И тогда, как написала газета, «это могло похоронить президентские амбиции Трампа». Но эти амбиции не закончились и по сей день. Дональд Трамп живее всех живых, и сейчас даже непримиримо относящийся к нему судья говорит о нем как о «вероятном президенте США».