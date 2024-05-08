Пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и главы Европарламента Роберты Метсолы в Киеве прервали из-за воздушной тревоги, передают украинские СМИ.

Зеленский и Метсола выступали перед журналистами во дворе Офиса президента Украины, когда зазвучал сигнал тревоги. Президент Украины спросил Метсолу, какие у нее чувства. Та ответила, что встревожена.

«И это 9 мая. Это их реальное отношение к борьбе с нацизмом. Это их реальность, она вот такая», — сказал в связи с этим Зеленский.