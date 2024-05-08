Си Цзиньпин надеется на Венгрию

Председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое стартует с июля этого года, может стать поворотным этапом в развитии взаимодействия Китая и Европы. Об этом в ходе встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком заявил лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает Центральное телевидение Китая.

Си выразил надежду, что председательство Будапешта «станет поворотным моментом и будет содействовать стабильному и нормальному развитию китайско-европейских отношений».

С 1 июля к Венгрии на полгода переходит председательство в законодательном органе Евросоюза — Совете ЕС. Премьер-министр республики Виктор Орбан ранее заявлял, что намерен за это время предпринять шаги, чтобы Европа вновь стала «великой».