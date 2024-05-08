Дело Abzas Media: решение суда
В Хатаинском районном суде Баку 9 мая под председательством Фуада Ахундова были отдельно рассмотрены ходатайства о переводе под домашний арест директора Abzas Media Ульви Гасанлы, главного редактора этого издания Севиндж Вагифгызы и руководителя онлайн-платформы Meclis.info Имрана Алиева. Об этом информирует агентство Turan.
Суд не удовлетворил ходатайства, оставив журналистов под арестом.
Ульви Гасанлы был задержан 20 ноября прошлого года, Севиндж Вагифгызы – 21 ноября. У них дома и в офисе сайта провели обыски, во время которых были обнаружены 40 тысяч евро. Им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Имран Алиев был задержан в апреле этого года в аэропорту. Ему было предъявлено обвинение по статье 206.3.3 (контрабанда, совершенная должностным лицом со злоупотреблением своими служебными обязанностями) УК Азербайджана.