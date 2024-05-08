Галант обратился к «врагам и лучшим друзьям Израиля»

Израиль достигнет своих целей на севере и юге Газы. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант.

"Я говорю отсюда врагам и лучшим друзьям Израиля: государство Израиль не может быть покорено – ни ЦАХАЛ, ни министерство обороны, ни само государство Израиль. Мы выстоим, мы добьемся своих целей, мы нанесем удар по ХАМАС, мы уничтожим "Хезболлу" и обеспечим безопасность. Мы защитим будущее Израиля, какую бы цену ни пришлось за это заплатить", - сказал он.

Выступление Галанта в Израиле расценили как ответ на заявление президента США Джо Байдена об отказе поставлять ЦАХАЛ оружие в связи с проведением военной операции в Рафахе.