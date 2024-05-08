Леонид Швец, автор haqqin.az 17:29

Британия предприняла резкий дипломатический демарш в отношении России. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что из страны будет выслан военный атташе Российской Федерации, поскольку он является офицером военной разведки, действующим под прикрытием. Кроме того, за использование с целью получения разведывательной информации будут лишены дипломатического статуса некоторые российские объекты недвижимости: называются, в частности, вилла для отдыха сотрудников посольства Seacox Heath в Суссексе, торговое и военное представительства. Срок действия виз для российских дипломатов будет сокращен.

Обострение и без того безнадежно испорченных отношений последовало после того, как 2 мая министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать предоставляемое ей британское оружие как посчитает нужным, включая цели на территории России. 6 мая посла Британии Найджела Кейси вызвали в МИД России, где его предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины «и за ее пределами». Совершенно очевидно, что Лондон не мог не отреагировать на эту прямую военную угрозу в свой адрес. Комментируя свое решение, британское правительство напомнило об аресте в прошлом году болгарских граждан, работавших в Британии на российскую Службу внешней разведки, о попытках диверсий в Германии и Польше с целью помешать поставкам вооружений украинской армии и о взломе компьютерных сетей с целью получения доступа к секретной информации. «Эти действия обладают характеристиками целенаправленной российской компании. Мы четко говорим России, что это неприемлемо, и принимаем меры для снижения способности российской разведки нанести нам вред. Мы не позволим России угрожать нам и нашему образу жизни», – заявил Клеверли.

Если уж на то пошло, Британия – страна с таким имперским и военным прошлым, которое России, бредящей былой славой, и не снилось. И среди убедительных побед числится Крымская война середины девятнадцатого века, прекрасно, кстати, иллюстрирующая любимый пропагандистский тезис Кремля, будто Россия никогда не проигрывала войн. Именно тогда будто бы получило ход выражение «англичанка гадит»: Британской империей правила королева Виктория – имя, заметьте, тоже весьма характерное. Понадобилось довольно много времени и регулярных усилий, чтобы уже нынешнюю Великобританию вывести из себя и заставить реагировать должным образом на российские выходки. Отравление полонием Александра Литвиненко и «новичком» отца и дочери Скрипалей, странные смерти Бориса Березовского и его партнера Николая Глушкова – ничто из этих «проказ» российских спецслужб на территории Альбиона, казалось, не в состоянии заставить власти активно противодействовать враждебной деятельности. Причины такого попустительства видели в том, что Лондон превратился в «Лондонград»: сюда перебрались тысячи российских бизнесменов, вчерашних чиновников и членов семей чиновников нынешних, коррумпировавших огромными деньгами британскую бюрократию и юридическую систему. Это воспринималось Россией как слабость Британии, слабостью и было.