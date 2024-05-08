Новый пакет помощи Украине

Правительство Швеции поручило Вооруженным силам страны осуществить выплаты на общую сумму 28 млн евро на поддержку обороноспособности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте шведского правительства.

Как отметили в правительстве, 18 миллионов евро будет предоставлено трем коалициям сил и средств в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а 10 миллионов евро – фонду НАТО для Украины.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это столько, сколько потребуется. Шведская поддержка постепенно будет использоваться для закупки нового оборудования в промышленности для передачи Украине. С помощью этих средств мы можем усилить обороноспособность Украины в сфере беспилотников, разминирования и усиления возможностей ВМС Украины", – сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.