Россия отменила розыск Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко убраны с базы розыска МВД РФ, пишут российские СМИ.

«По вашему запросу нет информации», - говорится в базе МВД РФ при введении соответствующего запроса.

Причины, по которой они пропали из базы, там не указаны.

4 мая стало известно, что в российский розыск объявлены Зеленский и Порошенко. При этом не было указано, по какой статье Уголовного кодекса РФ их разыскивают. А позже россияне объявили в розыск еще четырех украинских политиков.