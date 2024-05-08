Когда Молдова станет членом Евросоюза?

Молдова может стать членом Евросоюза до 2030 года. Об этом во время визита в Кишинев сказал европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан.

«Есть еще работа, которую предстоит сделать, но должен сказать, что я «сопровождаю» Молдову уже больше десяти лет, мы видели «взлеты и падения», но сейчас я вижу только положительный тренд», — заявил он, говоря о возможном вступлении данной республики в ЕС.

По словам еврокомиссара, если эта работа будет проделана вовремя, то можно будет начать «реальные переговоры».

Он также уверен, что Кишинев сможет сделать необходимую работу и получить одобрение Совета ЕС, чтобы приступить к официальным переговорам. Как отметил Хан, «домашняя работа», которую нужно сделать республике, касается системы правосудия и приверженности принципам правового государства.