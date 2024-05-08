Новое требование Израиля по перемирию

Израиль на переговорах в Каире потребовал "исключить Рафах" из соглашения о прекращении огня, чтобы ЦАХАЛ мог проводить там операцию во время "перемирия" и обмена заложников. Об этом сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники.

Один из собеседников в своем комментарии напомнил журналистам NBC слова министра обороны Израиля Галанта, который заявлял, что военная операция будет продолжаться, "пока не будет уничтожен ХАМАС в Рафахе, либо пока не вернется первый заложник".