18:15

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасаются, что линия фронта может рухнуть этим летом после масштабного российского наступления, пишет Politico. Высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили изданию, что, по их мнению, линия фронта будет прорвана летом после российского наступления, так как командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решимость украинских солдат ослаблены. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал изданию, что Владимир Зеленский не планирует проводить полную мобилизацию, так как это «не будет иметь поддержки народа». «Зеленский остается «народным президентом». Для него это очень важно, и очень важно, чтобы люди делали что-то не просто потому, что им приказано это делать», — заявил Ермак.

«Если в этот третий год российского вторжения ситуация не изменится в ближайшее время, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом… Масштаб действий западных лидеров по оказанию помощи Киеву, чтобы отразить российскую агрессию, далеко не соответствует их возвышенной риторике. Это разочарование сделало украинцев всех рангов — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, — уставшими и раздражительными», - говорится в публикации издания. Без поставок современного западного оружия и денежных средств Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживает армия РФ, пишет Politico. «Воодушевленный» слабостью Запада, президент России «может активизировать свои… имперские амбиции за рубежом. Литва, Латвия и Эстония особенно опасаются, что они окажутся следующими в его расстрельном списке. Китай, который уже становится все более надежным партнером Москвы, не увидит причин менять свою позицию», говорится в статье. «Украина заявляет, что ей нужно как минимум два десятка систем ПВО «Пэтриот» для защиты войск на передовой и Харькова, крупнейшего города страны после Киева, который уже несколько недель подвергается жестоким ракетным и артиллерийским обстрелам. Растут опасения, что Россия может вскоре нацелиться на второй город Украины для наземного наступления», - отмечает автор публикации. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что ситуация на восточном фронте Украины «значительно ухудшилась в последние дни».