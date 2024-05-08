Украина идет к поражению? американские СМИ
Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасаются, что линия фронта может рухнуть этим летом после масштабного российского наступления, пишет Politico.
Высокопоставленные украинские военные на условиях анонимности сообщили изданию, что, по их мнению, линия фронта будет прорвана летом после российского наступления, так как командование армии РФ готово к большим потерям, а моральный дух и решимость украинских солдат ослаблены.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал изданию, что Владимир Зеленский не планирует проводить полную мобилизацию, так как это «не будет иметь поддержки народа». «Зеленский остается «народным президентом». Для него это очень важно, и очень важно, чтобы люди делали что-то не просто потому, что им приказано это делать», — заявил Ермак.
«Если в этот третий год российского вторжения ситуация не изменится в ближайшее время, Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом… Масштаб действий западных лидеров по оказанию помощи Киеву, чтобы отразить российскую агрессию, далеко не соответствует их возвышенной риторике. Это разочарование сделало украинцев всех рангов — от солдат, роющих окопы, до министров, управляющих страной, — уставшими и раздражительными», - говорится в публикации издания.
Без поставок современного западного оружия и денежных средств Украина не сможет освободить территории, которые сейчас удерживает армия РФ, пишет Politico.
«Воодушевленный» слабостью Запада, президент России «может активизировать свои… имперские амбиции за рубежом. Литва, Латвия и Эстония особенно опасаются, что они окажутся следующими в его расстрельном списке. Китай, который уже становится все более надежным партнером Москвы, не увидит причин менять свою позицию», говорится в статье.
«Украина заявляет, что ей нужно как минимум два десятка систем ПВО «Пэтриот» для защиты войск на передовой и Харькова, крупнейшего города страны после Киева, который уже несколько недель подвергается жестоким ракетным и артиллерийским обстрелам. Растут опасения, что Россия может вскоре нацелиться на второй город Украины для наземного наступления», - отмечает автор публикации.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что ситуация на восточном фронте Украины «значительно ухудшилась в последние дни».
Высокопоставленные офицеры при разговоре с изданием выразили опасения, что «решимость Украины может быть ослаблена, поскольку моральный дух в вооруженных силах подорван отчаянной нехваткой припасов».
«Украина ничем не отличается от соседних европейских стран, где недавние опросы общественного мнения показывают, что большое количество людей откажутся идти на военную службу, даже если их страны подверглись нападению. Но Украина – страна, находящаяся в состоянии войны. В такой экзистенциальной борьбе невозможно выиграть без мобилизации всей нации… Ранний всплеск патриотического рвения, когда призывные центры были переполнены добровольцами, испарился. По оценкам, 650 000 мужчин боеспособного возраста покинули свою страну… Два года назад поезда, направлявшиеся из Украины, перевозили почти исключительно женщин, детей и стариков, искавших убежища. На этой неделе около трети пассажиров одного из поездов, вывозивших корреспондента из страны, были мужчинами боеспособного возраста. Каким-то образом им удалось получить документы об отказе от выезда», - пишет автор статьи.
Издание замечает, что «Запад слишком сильно доверяет санкциям, полагая, что они заставят Россию подчиниться. Также выдаются желаемое за действительное о том, что россияне выступают против Путина из-за цифр о потерях, или надеются, что он может быть свергнут в результате кремлевского переворота. Вместо этого российская экономика осталась устойчивой, а Путин укрепил свою власть… Он может смириться с тупиковой ситуацией: если Украина застрянет между победой и поражением, вдали от НАТО и ЕС, это все равно будет победой».