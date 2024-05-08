Зеленский: «Можно ли остановить Путина? Нужно»

Президент России Владимир Путин не собирается останавливаться, он живет в построенном его же спецслужбами «информационном аквариуме», заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Мецолой.

По словам Зеленского, Путин думает, что Запад можно расколоть, а все ценности - это просто слова.

«Можно ли остановить Путина? Нужно. Обязательно нужно, потому что пойдет дальше. Все мы учили историю Советского Союза, географию, поэтому понятно, куда он пойдет дальше. Он не хочет лишиться той жизни, которую он построил в Кремле, поэтому абсолютно понятно, с кем мы боремся», - подчеркнул украинский лидер.