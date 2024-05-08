В Турции инцидент с самолетом Boeing

Передняя шина самолета Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines лопнула при посадке в аэропорту на юге Турции в четверг, сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. Он добавил, что пострадавших нет, а все 190 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы.

По словам Уралоглу, у самолета Corendon Airlines, прибывшего из Кельна (Германия), при посадке в аэропорту Аланья-Газипаша в Анталье была повреждена передняя стойка шасси.

«Все наши соответствующие подразделения были на месте и находились в состоянии боевой готовности. Слава Богу, 184 пассажира и 6 членов экипажа не пострадали», - написал он в своем микроблоге в Х, добавив, что первоначальные оценки показали отсутствие повреждений на взлетно-посадочной полосе, которая была временно закрыта.

После инцидента, произошедшего в четверг, рейсы были перенаправлены в главный аэропорт Анталии и другие близлежащие аэропорты, сказал министр.

В заявлении компании Corendon говорится, что самолет благополучно остановился на взлетно-посадочной полосе после того, как лопнула шина.

Эксперты говорят, что разрыв шины при посадке - относительно распространенное явление, которое обычно требует незначительного ремонта, но может привести к поиску обломков шины или, в некоторых случаях, к эвакуации пассажиров.

В среду турецкие власти начали расследование по факту посадки грузового самолета Boeing 767 авиакомпании FedEx Airlines в аэропорту Стамбула без передней стойки шасси.

Самолет с шестью колесами отличается от более крупного 767, который совершил аварийную посадку без переднего шасси в среду.

Ранее самолет Boeing 737, на борту которого находились 85 человек, сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Дакара, столицы Сенегала, в результате чего пострадали 10 человек.