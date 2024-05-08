Азербайджан завоевал еще 3 олимпийские лицензии в борьбе обновлено 21:23
Сабах Шариати (130 кг) победил белоруса Павла Глинчука и тоже попал на Олимпиаду.
Это 23-я лицензия Азербайджана!
На пути к полуфиналу Шариати одолел борцов из Греции, Кыргызстана и Литвы.
*** 20:45
Рафик Гусейнов (87 кг) также завоевал путевку на Олимпиаду-2024.
В полуфинальной схватке он одолел грузина Лашу Гобадзе.
Это 22-я лицензия Азербайджана!
На пути к полуфиналу Рафик Гусейнов одолел борцов из Греции, Индии и Швеции.
*** 19:26
Мурад Мамедов (60 кг) победил румына Развана Арнаута со счетом 8:2 и завоевал олимпийскую лицензию!
Это 21-я путевка Азербайджана в Париж.
*** 19:24
На пути к полуфиналу Мурад Мамедов победил соперников из Латвии, Германии и Польши.
*** 19:18
На данный момент у Азербайджана 20 лицензий, которые завоевали 23 спортсмена и спортсменки.
Ранее путевки завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, свыше 92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг), Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг), Сельджан Махсудова (прыжки на батуте), Алиаббас Рзазаде (вольная борьба, 57 кг), Гаджи Алиев (вольная борьба, 65 кг), Туран Байрамов (вольная борьба, 74 кг), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 86 кг), Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг), женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3, Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 метров), Эди Рески Двичао (бадминтон, мужской одиночный разряд) и Кейша Фатима Захра (бадминтон, женский одиночный разряд).
*** 19:12
Сегодня в Стамбуле стартовал Мировой олимпийский квалификационный турнир по борьбе.
В первый день соревнований выступают борцы греко-римского стиля. Здесь из шести возможных лицензий Азербайджан успел завоевать две на прошлогоднем чемпионате мира. Это сделали Сенан Сулейманов (77 кг) и Хасрет Джафаров (67 кг).
На апрельском Европейском квалификационном турнире в Баку наши классики не смогли пополнить лицензионную копилку. Таким образом, в Стамбул прибыли четыре азербайджанских борца греко-римского стиля. Трем из них удалось добраться до полуфинальной стадии. Мурад Мамедов (60 кг) встретится сегодня с румыном Разваном Арнаутом, Рафик Гусейнов (87 кг) – с грузином Лашой Гобадзе, а Сабах Шариати (130 кг) – с белорусом Павлом Глинчуком. Лишь Мурад Ахмадиев (97 кг) не смог пробиться в полуфинал.