В первый день соревнований выступают борцы греко-римского стиля. Здесь из шести возможных лицензий Азербайджан успел завоевать две на прошлогоднем чемпионате мира. Это сделали Сенан Сулейманов (77 кг) и Хасрет Джафаров (67 кг).

На апрельском Европейском квалификационном турнире в Баку наши классики не смогли пополнить лицензионную копилку. Таким образом, в Стамбул прибыли четыре азербайджанских борца греко-римского стиля. Трем из них удалось добраться до полуфинальной стадии. Мурад Мамедов (60 кг) встретится сегодня с румыном Разваном Арнаутом, Рафик Гусейнов (87 кг) – с грузином Лашой Гобадзе, а Сабах Шариати (130 кг) – с белорусом Павлом Глинчуком. Лишь Мурад Ахмадиев (97 кг) не смог пробиться в полуфинал.