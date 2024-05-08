Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:39

По итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, состоявшейся накануне в Москве в рамках заседания Евразийского экономического союза, главной темой остается ответ на вопрос, какова же дальнейшая перспектива отношений между Ереваном и Москвой, от которой во многом зависит дальнейшее развитие ситуации на Южном Кавказе.

На данный момент официальная информация об итогах встречи не поступала. Однако тот факт, что она продолжалась чуть больше часа, подсказывает, что, скорее всего, стороны не смогли или не стали глубоко анализировать вопросы, лежащие в основе российско-армянских отношений – слишком уж их много для столь незначительного времени. Накануне встречи со стороны Еревана можно было наблюдать сразу несколько демаршей. Во-первых, в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая, Никол Пашинян пригрозил отключить в Армении российское телевещание, назвав его отношение к внутренней жизни его страны «неуважительным». Как известно, некоторые программы, в том числе, «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым», нарушающие, по мнению армянских властей, статьи 5 и 6 межправительственного договора о сотрудничестве в области массовых коммуникаций между Москвой и Ереваном, уже закрыты. Помимо этого, на 30 дней прекращено вещание радиостанции «Тоспа», которую ретранслирует «Sputnik Армения» - ее обвинили в том, что ведущий высказался о правительстве Армении «иронично и уничижительно». Перед встречей Путина и Пашиняна представители обеих сторон подтвердили, что в двусторонних отношениях существует ряд острых проблем, для урегулирования которых необходимо встретиться, чтобы обсудить их с глазу на глаз. По словам Юрия Ушакова, помощника президента России по международным делам, ожидалось, что на встрече лидеров, наконец-то, будут расставлены все точки над i. В связи с чем было сразу же понятно, что разговор Путина с Пашиняном предстоит крайне непростой. Ведь фактическое превращение Армении в форпост Запада на Южном Кавказе рассматривается сейчас в Кремле, как главная угроза интересам России в этом регионе.

Российские официальные лица периодически делают заявления о том, что, продолжая проводить политику по «украинскому сценарию», лидеры Армении рискуют самим фактом существования независимого армянского государства. Именно поэтому в первой после почти шестимесячного перерыва встрече Путина с Пашиняном следовало прояснить ответ на главный вопрос - продолжит ли официальный Ереван нынешний внешнеполитический курс или же вернется на орбиту влияния Москвы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался перед началом встречи снять напряжение, заявив журналистам, что не следует преувеличивать сложность российско-армянских переговоров на высшем уровне, поскольку «проблемные темы есть, но тем теснее взаимодействие». Отметим, что в открытой для прессы части встречи президент Путин прямо намекнул Пашиняну, что его политика «угрожает безопасности в регионе».

«Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе, - отметил Владимир Путин. - Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем, но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе, коснуться и вопросов региональной безопасности». После встречи никаких заявлений для прессы армянская сторона не сделала. А сам президент Путин сразу после завершения беседы с премьер-министром Армении принял президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Однако Айк Конджорян, глава фракции правящей партии «Гражданский договор» в парламенте Армении, огласил одно из соглашений, достигнутых в ходе встречи Путина и Пашиняна, по которому российские пограничники покинут ереванский аэропорт «Звартноц», а также посты в Тавуше, Гегаркунике, Арарате и Зангезуре.