Посол Грузии ушел в отставку из-за закона об «иноагентах»

Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили подал в отставку из-за принимаемого закона об «иноагентах». Об этом Джавахишвили сообщил на своей странице в фейсбуке. По его словам, он не знает ни одного человека в правительстве Грузии, который был бы настроен в поддержку России.

Дипломат предполагает, что принятие закона об «иноагентах» может быть «своеобразной тактикой достижения определенной цели». При этом он заявил, что больше не видит своей роли в нынешней политике страны.

«Я служу в грузинской дипломатии 30 лет, преподавал европейскую интеграцию 10 лет. Я также верю и убеждаю студентов, что мы страна европейской культуры и будущего. Европа – наше место», — подчеркнул Джавахишвили.