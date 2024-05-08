Грузовик КамАЗ с откинутым кузовом въехал на площадь Республики в Ереване во время многолюдного митинга, сообщают армянские СМИ с места происшествия.

Полицейские сразу же пустились за ним. Демонстранты успели расступиться, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. Полицейские попытались вытащить водителя из кабины, но не смогли этого сделать, после чего грузовик уехал.