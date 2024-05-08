В протестующих в центре Еревана въехал грузовик ВИДЕО
Грузовик КамАЗ с откинутым кузовом въехал на площадь Республики в Ереване во время многолюдного митинга, сообщают армянские СМИ с места происшествия.
Полицейские сразу же пустились за ним. Демонстранты успели расступиться, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. Полицейские попытались вытащить водителя из кабины, но не смогли этого сделать, после чего грузовик уехал.
May 9, 2024
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