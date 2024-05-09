Нетаньяху: Победили 76 лет назад, победим и сейчас

«Страна накануне Дня независимости. В войне за независимость 76 лет назад нас было мало, и мы встали против многих. У нас не было оружия, ввели эмбарго на поставки оружия Израилю, но величием души, храбростью и единством внутри нас мы победили.

Сегодня мы намного сильнее. Мы полны решимости и объединились, чтобы победить нашего врага и тех, кто ищет наши души, чтобы погубить их.

Если нам придется стоять в одиночку, мы выстоим в одиночку. Я уже сказал, что, если придется - будем бороться изо всех сил. Но у нас есть гораздо больше, чем желание выстоять, и с таким же настроем, с Божьей помощью, вместе мы победим».