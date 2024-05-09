Самолет Копенгаген-Токио внезапно сел в Баку фото
Капитан воздушного судна авиакомпании Scandinavian Airlines, выполнявшего рейс Копенгаген-Токио, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Причиной этому стало внезапное ухудшение здоровья одного из пассажиров.
Самолет Airbus A350 успешно приземлился в бакинском аэропорту в 20:56 по местному времени. Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи.
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