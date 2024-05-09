Украинский командир заявил, что ВСУ не смогут выйти на границы 1991 года

Вероятность того, что Россия оккупирует всю территорию Донецкой области составляет 70%, заявил командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко в интервью The Economist.

По его словам, если ВСУ не остановят наступление россиян на Константиновку и Дружковку, «через несколько недель» они будут в Днепре, Харькове и Кривом Роге.

«Цель боёв за Часов Яр не в том, чтобы удержать каждый сантиметр земли, а чтобы не дать россиянам продвинуться и захватить главные города. Решающее значение имеет замедление ВС России на Донбассе», - сказал Федосенко.

Командир также заявил, что Россия планирует атаковать Харьковскую область в середине мая, сосредоточив там группировку в 50 тысяч человек. По словам Федосенко, «от солдат до генералов все знают, что у Украины нет ресурсов, чтобы выйти на границы 1991 года».